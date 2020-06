Συγκλονίζει το βίντεο της προσπάθειας νεαρών να σώσουν ηλικιωμένο που έχει παγιδευτεί σε φλεγόμενη πολυκατοικία στο Παρίσι,

Το στιγμιότυπο που κάνει το γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει τη στιγμή που απλοί νεαροί πολίτες, βλέποντας το διαμέρισμα να έχει τυλιχθεί στους καπνούς, συνεργάζονται και με αυταπάρνηση τον σώζουν τον ηλικιωμένο που βρίσκεται στο μπαλκόνι.

Ο ηλκιωμένος ασφυκτιά ενώ η φωτιά τον πλησιάζει. Οι πολίτες, με αστραπιαίες κινήσεις, σκαρφαλώνουν στο κτίριο, τον πιάνουν και τον μεταφέρουν με ασφάλεια στο διπλανό μπαλκόνι.

These guys are real heroes! | Old man rescued from burning building in #Paris pic.twitter.com/DhpAcrp4uj