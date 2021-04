Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός και άλλος ένας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς έξω από το νοσοκομείο Henry-Dunant στο Παρίσι, όπως αναφέρει γαλλικό τηλεοπτικό μέσο. Το Henry-Dunant είναι ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό 16ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το RT, μια γυναίκα και ένας άνδρας χτυπήθηκαν από σφαίρες, ενώ ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Ο άνδρας σκοτώθηκε και η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με αστυνομική φύλαξη. Το τηλεοπτικό δίκτυο BFM μετέδωσε πως η τραυματίας γυναίκα εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας στο νοσοκομείο.

Ο επιτιθέμενος διέφυγε με μοτοσικλέτα, σύμφωνα με πηγή, η οποία πρόσθεσε πως δεν είναι γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Breaking : One dead in shooting outside #Paris hospital, one female injured. Assailant on the run.



Shooting occurred in Paris 16ème district. https://t.co/5vsEUxX2UX