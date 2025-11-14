Λογαριασμός
Παρίσι: Νεκρός άνδρας από σφαίρα αστυνομικού στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς

Σύμφωνα με πληροφορίες, έβγαλε μαχαίρι μέσα στο τρένο, το οποίο παρέμεινε ακινητοποιημένο. Βγήκε έξω από το βαγόνι και δέχθηκε τον πυροβολισμό 

Παρίσι

Η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε εκκένωση νωρίτερα την Παρασκευή στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς, στην όχθη του Σηκουάνα στο Παρίσι, μετά από επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό άνδρα από πυρά αστυνομικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είχε παράξενη συμπεριφορά μέσα στο βαγόνι και ως εκ τούτου, ο οδηγός δεν ξεκίνησε το συρμό και άνοιξε τις πόρτες και να εκτονωθεί ο κατάσταση. Ο άνδρας έβγαλε μαχαίρι, αυτοτραυματίστηκε και άρχισε να απειλεί και τότε βγήκε από το βαγόνι, όταν και δέχθηκε τα πυρά. Οι μάρτυρες μιλούν για δύο πυροβολισμούς. Μία σφαίρα βρήκε τον άνδρα, ο οποίος κατέληξε και η άλλη τραυμάτισε επιβάτη. 

Η γαλλική ιστοσελίδα actuparis.fr, γράφει πως ο άνδρας είναι γνωστός στις αρχές και συμπεριφορές οικογενειακής βίας. 

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο ίδιο βαγόνι, είπε: «Οι αστυνομικοί ήταν παρατεταγμένοι στην αποβάθρα του σταθμού όταν οι πρώτοι επιβάτες, ανάμεσά τους κι εγώ, κατεβήκαμε από το τρένο που ερχόταν από τη Ρεν. Άκουσα τους αστυνομικούς να ζητούν από τον άνδρα να σταματήσει, και μετά ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί».

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

