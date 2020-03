Σε ηχηρή παρέμβαση σε όσους «εταίρους» των ΗΠΑ αποκρύπτουν στοιχεία για κρούσματα του κορωνοϊού προχώρησε την Τετάρτη το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.



«Ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεις το ξέσπασμα μια επιδημίας δεν είναι να αποκρύπτεις τα δεδομένα, πρέπει να είσαι διαφανής στο κοινό και στους εταίρους σου, ώστε να έχουμε μια σαφή κατανόηση του κινδύνου και στη συνέχεια να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να την αντιμετωπίσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ταξίαρχος του υγειονομικού των ΗΠΑ Πολ Φρέντρικς σε βίντεο που ανάρτησε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

“The way that you control public health outbreak is not to hide data, it's to be transparent to the public & to your partners going forward so that we have a clear understanding of the risk and then we can take appropriate measures to mitigate.”



-Brig. Gen. (Dr.) Paul Friedrichs pic.twitter.com/gKb6hjikq1