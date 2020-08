Παραλήρημα Τραμπ. Σε νέο κρεσέντο συνωμοσιολογίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το Σάββατο, χωρίς να παράσχει κάποια απόδειξη, ότι το «βαθύ κράτος» της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εργάζεται με σκοπό να καθυστερήσει τις κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια της Covid-19 μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έγραψε ότι το βαθύ κράτος ή «κάποιος» στην FDA δυσκολεύει τις φαρμακευτικές εταιρείες να στρατολογήσουν εθελοντές για τις κλινικές δοκιμές των εμβολίων και των θεραπειών για τον νέο κορωνοϊό.

Την Πέμπτη, το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει τη δήλωση ενός κορυφαίου στελέχους της FDA, του Πίτερ Μαρκς, που είπε ότι θα υπέβαλε την παραίτησή του αν η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε ένα εμβόλιο προτού να αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA