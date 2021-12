Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός

Την παραίτησή της από τη θέση της συμβούλου του Βρετανού Πρωθυπουργού για την κλιματική διάσκεψη COP26 ανακοίνωσε η Αλέγκρα Στράτον, η οποία ως τότε εκπρόσωπος Τύπου εμφανίζεται σε βίντεο από τον περσινό Δεκέμβριο να γελάει συζητώντας με συναδέλφους το καταγγελλόμενο παράτυπο πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω απαγορεύσεων λόγω πανδημίας.

Η κα Στράτον ανέγνωσε κλαίγοντας δήλωση άμεσης παραίτησης μπροστά στις κάμερες έξω από το σπίτι της.

Όπως είπε, έλαβε την απόφαση διότι δε θέλει να αποσπάσει την προσοχή από τη μάχη και τις τεράστιες θυσίες των Βρετανών ενάντια στην COVID-19.

«Τα λόγια μου έμοιαζαν να χλευάζουν τους κανόνες, κανόνες που ο κόσμος κάνει τα πάντα για να τηρήσει. Δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή μου. Θα μετανιώνω αυτά τα λόγια για το υπόλοιπο των ημερών μου και προσφέρω βαθιές απολογίες για αυτά σε όλους σας. Σε όλους εσάς που χάσατε αγαπημένους σας, υπομείνατε ανυπόφορη μοναξιά και παλέψατε με τις επιχειρήσεις σας, λυπάμαι αληθινά και αυτό το απόγευμα υποβάλουν την παραίτησή μου στον πρωθυπουργό», είπε η πρώην δημοσιογράφος του BBC και του ITV.

