Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα παραδέχθηκε την Τρίτη ότι υπάρχουν θεάσεις ΑΤΙΑ (Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα) που η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να εξηγήσει. Ανέφερε δε στον Βρετανό οικοδεσπότη του σόου ότι μπορεί να γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα λέει - λέγοντας ότι υπήρχαν «μερικά πράγματα» που δεν μπορούσε να πει στον «αέρα», χωρίς να ξέρει κανείς αν σοβαρολογούσε ή όχι…

Το τελευταίο διάστημα, ο στρατός των ΗΠΑ και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχουν δώσει στη δημοσιότητα βίντεο που έχουν καταγράψει και αναλύσει, τα οποία εικονίζουν ATIA να πετούν πάνω από πολλές περιοχές του πλανήτη, συχνά παρεμποδίζοντας το έργο των στρατιωτικών αεροσκαφών και δορυφόρων. Το Πεντάγωνο, μάλιστα, έχει προαναγγείλει τη δημοσιοποίηση έκθεσης για τις θεάσεις ΑΤΙΑ, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί τον επόμενο μήνα.



Μιλώντας για το φαινόμενο στο The Late Late Show του Τζέιμς Κόρντεν ο πρώην αμερικανός πρόεδρος διέψευσε ότι υπάρχει απόρρητος χώρος όπου φυλάσσονται εξωγήινοι και διαστημικά σκάφη. Ο κ. Ομπάμα διηγήθηκε τις πρώτες μέρες της προεδρίας του όταν έθεσε το θέμα των UFO σε αξιωματούχους.

