Την απελπισία πάρα πολλών Αφγανών, οι οποίοι επιδιώκουν να φύγουν πάση θυσία από το Αφγανιστάν, μετά την κατάληψή του από τους Ταλιμπάν καταδεικνύει βίντεο του Ruptly.

Οι δορυφορικές εικόνες στο βίντεο δείχνουν εκατοντάδες οχήματα να κάνουν ουρά προκαλώντας ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα καθ’ οδόν προς το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ την Πέμπτη.

Πάνω από 18.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ αφότου κατέλαβαν την πρωτεύουσα οι Ταλιμπάν, δήλωσε σήμερα Παρασκευή στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αξιωματούχος του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Πλήθη συνεχίζουν όμως να είναι συγκεντρωμένα έξω από το αεροδρόμιο καθώς θέλουν απεγνωσμένα να εγκαταλείψουν τη χώρα τόνισε.



Satellite images showed hundreds of vehicles queuing up in a massive traffic jam on their way towards Kabul's #HamidKarzai International airport on Thursday.#Afghanistan #Taliban #Kabul pic.twitter.com/96LdKfHYDJ