Συνεχίζονται οι αιματηρές συγκρούσεις στη Χεβρώνα μεταξύ νεαρών Παλαιστινίων και των Ισραηλινών δυνάμεων. Οι Παλαιστίνιοι διαμαρτύρονται για νέους εποικισμούς στην περιοχή που αρχίζουν να ανεγείρονται από την Τρίτη.



Σε βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα διακρίνονται νεαροί Παλαιστίνιοι με πέτρες και σφεντόνες να συγκρούονται με άνδρες των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.



Η Φατάχ, το κόμμα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, κάλεσε σε απεργία στη Χεβρώνα το Σάββατο.



#Protesters clash with #Israeli forces over new settlements in #Hebron, #WestBank pic.twitter.com/1Bjw5rrkDj