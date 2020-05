Ένα αεροσκάφος των Διεθνών Πακιστανικών Γραμμών (PIA), με 99 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα, κατέπεσε και συνετρίβη σήμερα σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Καράτσι στο νότιο Πακιστάν, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

"Η πτήση PK 8303 με 99 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα συνετρίβη", δήλωσε ένας εκπρόσωπος του εθνικού αερομεταφορέα.

Ο πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η δύναμή του ταχείας επέμβασης και πολιτοφυλακές έχουν φθάσει στον τόπο της συντριβής για να συνδράμουν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Geo μετέδωσε πλάνα από τον τόπο της συντριβής που δείχνουν μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και ασθενοφόρα που προσπαθούν να περάσουν. Επίσης φαίνεται μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται από τον τόπο της συντριβής.

