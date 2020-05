Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η κυβέρνησή του εξετάζει αρκετές προτάσεις σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) συμπεριλαμβανομένης και μιας, στην οποία, η Ουάσιγκτον θα πληρώνει περίπου το 10% της προηγούμενης οικονομικής συνεισφοράς της.

Σε μία ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν έχει ληφθεί κάποια τελική απόφαση και ότι η αμερικανική χρηματοδότηση προς τον αναφερόμενο παγκόσμιο οργανισμό, παραμένει παγωμένη.

Lou, this is just one of numerous concepts being considered under which we would pay 10% of what we have been paying over many years, matching much lower China payments. Have not made final decision. All funds are frozen. Thanks! https://t.co/xQUzHy4NDa