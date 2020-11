Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα.

Σύμφωνα με τον independent υπέστη ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στην πόλη Τίγκρε. Πριν από λίγες ημέρες είχε υποβληθεί σε εγχείρηση στον εγκέφαλο.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σπίτι του για τις πρώτες βοήθειες, αλλά ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Μαραντόνα είχε μεταφερθεί στις 2 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο και την επομένη υπεβλήθη σε εγχείριση αφαίρεσης αιματώματος από τον εγκέφαλο. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και συνέχισε να αναρρώνει στο σπίτι του στις 12 Νοεμβρίου.

The greatest to ever do it. Rest in peace Maradona. pic.twitter.com/eKBEnKlqUx