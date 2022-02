Στο χώρο των “extreme sports” ένα στιγμιαίο λάθος, μια μικρή απροσεξία, υπάρχει κίνδυνος να σου κοστίσει τη ζωή. Ο λόγος για το ατύχημα του Σλοβένου Μπόρις Όραβετς ο οποίος είναι δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας του για τα κατορθώματά του.



Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη πριν από περίπου έναν μήνα, όταν ο Όραβετς επιχείρησε να διανύσει μία απόσταση κάτω από μία παγωμένη λίμνη στην περιοχή Vysoké Tatry. Το σχέδιο του νεαρού αθλητή ήταν να βουτήξει στα παγωμένα νερά από μία τρύπα στον πάγο και να βγει από μία άλλη, αρκετά μέτρα μακριά, θεωρητικά όμως επρόκειτο για εφικτό – γι’ αυτόν- κατόρθωμα.

Όμως, η βουτιά του 30χρονου μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς λίγο πριν την τρύπα εξόδου αποπροσανατολίστηκε. Στο βίντεο, διακρίνονται αλλόφρονες οι φίλοι και συνεργάτες του να χτυπάνε τον πάγο προσπαθώντας να τον κατευθύνουν στην έξοδο πριν χάσει τις αισθήσεις του από την ασφυξία. Τελικά η εξαιρετική φυσική κατάσταση και ψυχραιμία του έσωσε τον Όραβετς, ο οποίος γύρισε στην τρύπα εισόδου χρησιμοποιώντας ένα σχοινί.

Σημειώνεται ότι ένας Ουκρανός πνίγηκε μπροστά στα μάτια της ίδιας του της γυναίκας αφού βούτηξε σε μια τρύπα στον πάγο, σε ποτάμι, αλλά χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει στην επιφάνεια...

World Champion (@)oravecboris trapped in the water. Panick under the ice. Lost his way. He posted the clip (IG) as a warning. How dangerous it can turn out all of a sudden pic.twitter.com/5MHfu8cKrj