Μάθημα ανθρωπιάς παρέδωσε ένας άνδρας στο Κλίβελαντ του Οχάιο, αφήνοντας φιλοδώρημα χιλιάδων δολαρίων σε εστιατόριο.

Η τοπική επιχείρηση λειτουργούσε για τελευταία μέρα, καθώς θα έκλεινε εθελοντικά λόγω κορωνοϊού, όταν ένας πελάτης αποφάσισε να τους δώσει κουράγιο, αφήνοντας φιλοδώρημα... 3.000 δολαρίων!

Ο ιδιοκτήτης Μπρέντον Ρινγκ, περιγράφοντας την αναπάντεχη χριστουγεννιάτικη έκπληξη, αναφέρει ότι έτρωγε μεσημεριανό στο εστιατόριό του όταν ένας τακτικός πελάτης τού άφησε την απόδειξη, στην οποία αναγραφόταν και το τιπ των 3.000.

A restaurant in Cleveland received a holiday surprise as it was voluntarily closing due to the increase of Covid-19 cases in Ohio.



The owner says he was having lunch there when a semi-regular customer left his check at his table, including a $3,000 tip. https://t.co/XIQpex8LK5