Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ουτρέχτης στην Ολλανδία, καθώς καθώς όπως ανέφερε σε ανακοίνωση της στο twitter η τοπική αστυνομία «Μετά από ύποπτη κατάσταση σε τρένο, η σιδηροδρομική κυκλοφορία διεκόπη και ο σταθμός άδειασε. Η αστυνομία αναζητά άτομο στο συρμό».

Περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, ανέφεραν πως ο σιδηροδρομικός σταθμός γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς που ερευνούσαν το χώρο.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των αρχών, ως αποτέλεσμα της ύποπτης κατάστασης, δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και ερευνάται η εμπλοκή τους. Η κυκλοφορία των τρένων θα συνεχιστεί το συντομότερο δυνατό.

Naar aanleiding van een verdachte situatie in een trein op #Utrecht #CS is het treinverkeer gestremd en het station ontruimd. De politie zoekt in de trein naar een persoon.