Η προεδρική σουίτα στο εθνικό στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Ουόλτερ Ριντ, όπου ο πρόεδρος Τραμπ νοσηλεύεται μετά τη διάγνωσή του με κορωνοϊό, παρέχει ιατρική περίθαλψη ανώτερου επιπέδου και πολυτελείς ανέσεις για να αισθάνεται σαν στο σπίτι του.

Η σουίτα έξι δωματίων περιλαμβάνει μονάδα εντατικής θεραπείας, κουζίνα, σαλόνι και αίθουσα συνεδριάσεων εκτός από την κρεβατοκάμαρα, η οποία διαθέτει γραφείο όπου ο πρόεδρος μπορεί εάν θέλει να εργαστεί. Υπάρχει επίσης μια τραπεζαρία με κρυστάλλινο πολυέλαιο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ολόκληρη η σουίτα, η οποία ελέγχεται από τον Λευκό Οίκο, είναι εξοπλισμένη με προστατευτικές συσκευές και εργαλεία επικοινωνίας που επιτρέπουν στον πρόεδρο να εργαστεί.

Οπως αναφέρει το NBC, εκτός από τα δωμάτια που προορίζονται ειδικά για τον πρόεδρο, η σουίτα περιλαμβάνει επίσης ένα γραφείο για τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Μαρκ Μέντοους, καθώς και χώρο ξεκούρασης για τον παθολόγο του Λευκού Οίκου ώστε να βρίσκεται εκεί 24 ώρες το 24ωρο κατά τη διάρκεια της διαμονής του προέδρου.

Η Μονάδα Ιατρικής Αξιολόγησης και Θεραπείας, επίσης γνωστή ως Ward 71, βρίσκεται στη νότια πλευρά της πανεπιστημιούπολης που εκτείνεται σε 243 στρέμματα, στεγάζει 88 κτίρια και έχει περίπου 7.000 μέλη προσωπικό.

Μάλιστα, φωτογραφίες από το εσωτερικό της προεδρικής σουίτας στο νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο δημοσιογράφος Richard Southern.



U.S president Trump isn’t staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier. pic.twitter.com/QQVhFYjzLJ