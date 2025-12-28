Ραντεβού με την ιστορία σήμερα στη Φλόριντα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συναντώνται αυτήν την ώρα στη Φλόριντα για να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά είναι αντιμέτωποι με σημαντικές διαφορές σε κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Ο Ουκρανός ηγέτης εισήλθε στον χώρο και χαιρέτησε τον Ντόναλντ Τραμπ με χειραψία πριν περάσουν στο εσωτερικό του κτήματος, το οποίο είναι διαμορφωμένο σε μεσογειακό αρχιτεκτονικό ύφος. Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι συνομιλίες τους θα πραγματοποιηθούν στην τραπεζαρία του Mar-a-Lago, έναν ιδιαίτερα επιβλητικό χώρο, διακοσμημένο με περίτεχνα καλούπια και τοιχογραφίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας μπροστά στους δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι θεωρεί πως τόσο ο πρόεδρος της Ουκρανίας όσο και ο πρόεδρος της Ρωσίας επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Ερωτηθείς για το αν σκοπεύει να συναντηθεί ξανά σύντομα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, απάντησε πως «εξαρτάται».

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «σήμερα θα έχουμε μια εξαιρετική συνάντηση», ενώ προανήγγειλε την επίτευξη συμφωνίας για την ασφάλεια, τονίζοντας ότι «θα υπάρξει συμφωνία ασφάλειας» και ότι αυτή «θα είναι ισχυρή».

Συνεχίζοντας τις τοποθετήσεις του, ο Τραμπ ανέφερε ότι μπορεί να επικοινωνήσει ακόμη και σήμερα με τους Ευρωπαίους ηγέτες, επισημαίνοντας ότι σκοπεύει να συνομιλήσει μαζί τους στο πλαίσιο των εξελίξεων γύρω από την ειρηνευτική διαδικασία. Παράλληλα, δήλωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, ο Ρώσος πρόεδρος «είναι πολύ σοβαρός ως προς την επίτευξη της ειρήνης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι από τη συμφωνία που συζητείται θα προκύψουν και οικονομικά οφέλη για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες βρίσκονται πλέον «στο τελικό στάδιο». Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει επικοινωνία και με τους Ευρωπαίους ηγέτες για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη φιλοξενία στη Φλόριντα, δηλώνοντας ότι ελπίζει οι συνομιλίες τους να «φέρουν την ειρήνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

