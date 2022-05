Προσπάθειες απομάκρυνσης αμάχων στην περιοχή Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας διακόπηκαν σήμερα, αφότου ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού επλήγη από θραύσματα ρωσικής οβίδας, σκοτώνοντας έναν Γάλλο δημοσιογράφο, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουγκάνσκ, Σέρχι Γκαϊντάι.

Όπως έγραψε ο ίδιος στο Telegram, τα θραύσματα διαπέρασαν την θωράκιση του οχήματος, σκοτώνοντας τον διαπιστευμένο Γάλλο δημοσιογράφο που ταξίδευε μέσα σε αυτό.

Ο Γκαϊντάι ανήρτησε μια φωτογραφία δημοσιογραφικής διαπίστευσης που ταυτοποιεί τον δημοσιογράφο.

⚡️Governor: French journalist killed during evacuation effort in Luhansk Oblast.



According to Serhiy Haidai, Russian forces shelled an armored evacuation vehicle, killing French reporter Frédéric Leclerc Imhoff, who was covering the effort.



📷 Serhiy Haidai/Telegram pic.twitter.com/Nzq5t3r0VX