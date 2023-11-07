Ουκρανία: Πώς σκοτώθηκε στον εορτασμό των γενεθλίων του συνεργάτης του στρατηγού Ζαλούζνι

Ένας εκ των στενών συνεργατών του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων (Α/ΓΕΕΔ) της Ουκρανίας, ο ταγματάρχης Γενάντι Τσαστιακόφ, σκοτώθηκε χθες Δευτέρα από έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι του, κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του.

«Ο συνεργάτης και στενός φίλος μου βρήκε τραγικό θάνατο κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του με συγγενείς», ανακοίνωσε ο Α/ΓΕΕΔ στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δυστύχημα προκλήθηκε από έκρηξη κατά το άνοιγμα δώρων για τα γενέθλιά του ταγματάρχη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας περιέγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram πώς συνέβη η μοιραία έκρηξη. Ο ταγματάρχης Τσαστιακόφ είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι με δώρα συναδέλφων του για τα γενέθλιά του, συμπεριλαμβανομένου ενός κουτιού με χειροβομβίδες τις οποίες θέλησε να δείξει στον 13χρονο γιο του.

Το παιδί πήρε μια χειροβομβίδα και «άρχισε να στρίβει την περόνη», έγραψε ο Ιχόρ Κλιμένκο. Ο πατέρας του άρπαξε τη χειροβομβίδα από το χέρι του παιδιού και «τραβήχτηκε η περόνη, προκαλώντας τη μοιραία έκρηξη», έγραψε.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ο 13χρονος γιος του ταγματάρχη, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκε ο στρατιωτικός που χάρισε τις χειροβομβίδες στον ταγματάρχη Τσαστιακόφ. Εξήγησε πως έκρινε σκόπιμο να διευκρινίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, παρότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να μην υπάρξει παραπληροφόρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

