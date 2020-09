Μεταγωγικό αεροπλάνο του ουκρανικού στρατού τύπου Antonov AN-26, συνετρίβη, την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών πτήσεων.

O έως τώρα απολογισμός είναι 22 νεκροί, δύο βαριά εγκαυματίες, και τέσσερις αγνοούμενοι, ενώ το αεροπλάνο κατέπεσε κοντά στην πόλη Χάρκοβο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία. Εκτός από το πενταμελές πλήρωμα, στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και δόκιμοι του Ινστιτούτου των ουκρανικών αεροπορικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

