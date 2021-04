Είκοσι χιλιάδες βότσαλα τοποθετήθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στη μνήμη των θυμάτων του νέου κορονοϊού, την ώρα που η χώρα της κεντρικής Ευρώπης καταγράφει αυτή τη στιγμή ρεκόρ θανάτων.

«Περισσότεροι από 20.000 από τους συμπατριώτες μας έχασαν τη ζωή τους από την επιδημία και πρόκειται για μια προσωπική, οικογενειακή αλλά επίσης εθνική τραγωδία», έγραψε σήμερα στον λογαριασμό του στο Facebook το κόμμα της αντιπολίτευσης που ανέλαβε την όλη πρωτοβουλία.

Some of 20,000 numbered stones laid side by side (also showing deceased’s age) on Budapest’s Margaret island marking Hungary’s #coronavirus victims @AFPphoto @afpattila pic.twitter.com/IadXCS5VqX