Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου που είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν για περίπου μισή ώρα Λευκός Οίκος και Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με το NBC αεροσκάφος εθεάθη να πετά σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος και κρίθηκε ως ύποπτο.

Οι αρχές εκκένωσαν και απέκλεισαν τον Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο, προχωρώντας παράλληλα στην απαγόρευση κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή.

Προληπτικά πάνω από την περιοχή πέταξαν πολεμικά μαχητικά.

Κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων ο συναγερμός έληξε.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο αποκλεισμός ήρθη.

