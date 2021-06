Επί μήνες ο Αδόλφος Χίτλερ και οι στρατηγοί του προετοίμαζαν αυτό το εγχείρημα. Στις 22 Ιουνίου του 1941, σαν σήμερα πριν ακριβώς 80 χρόνια, στις 3:15 τα ξημερώματα, η Βέρμαχτ επιτέθηκε κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Χωρίς κήρυξη πολέμου και δίχως να σεβαστεί τη γερμανοσοβιετική συμφωνία μη επίθεσης, το αποκαλούμενο Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότοφ.



Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια γερμανοί στρατιώτες και συμμαχικές δυνάμεις ξεκίνησαν την επίθεση με τη στήριξη πυροβολικού και αεροπορίας. Το μέτωπο μεταξύ Βαλτικής και Ευξείνου Πόντου εκτείνονταν σε 1.600 χιλιόμετρα, το μεγαλύτερο στην ιστορία.



Οι ναζί έδωσαν στο παράτολμο εγχείρημα το όνομα «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα» παραπέμποντας στον Φρειδερίκο Α΄ (1122-1190 μΧ) τον επωνομαζόμενο Μπαρμπαρόσα (Κοκκινογένη), Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος ηγήθηκε Σταυροφορίας.

