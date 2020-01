Επιμέλεια: Χαρά Σώτα

Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, ειδικά μετά την είδηση – βόμβα για την παραίτηση του Χάρι και της Μέγκαν από τα πριγκιπικά καθήκοντα, δείχνει τον Δούκα του Σάσεξ να μιλά με τον διευθυντή της Disney, Μπομπ Άιγκερ, για να δώσει δουλειά στη Μέγκαν, όπως αναφέρεται στη The Sun.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο πρίγκιπας Χάρι ρωτάει τον Άιγκερ αν ήξερε ότι η Μέγκαν χαρίζει τη φωνή της σε καρτούν και στη συνέχεια του λέει ότι ενδιαφέρονται για συνργασία.

Video of Prince Harry hitting up Disney CEO Bob Iger for a voice-over gig for Meghan Markle. ( at the Lion King premiere in Leicester Square last July)#Megxit pic.twitter.com/LbgIV5a73e