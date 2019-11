Αλλεπάλληλες μαχαιριές στο μπαλόνι που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ σαν «οργισμένο μωρό» κατάφερε την Κυριακή... οργισμένος διαδηλωτής στην πόλη Τουσκαλούσα της πολιτείας Αλαμπάμα.



Η παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ στον αγώνα ποδοσφαίρου της ομάδας του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα με την αντίστοιχη του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα εξόργισε τον διαδηλωτή, ο οποίος προφανώς δεν αντιλήφθηκε το νόημα του εμβληματικού μπαλονιού και το «μαχαίρωσε» πισώπλατα.

Ένας από τους διοργανωτές της διαμαρτυρίας δήλωσε ότι ο δράστης έκανε τρύπα μήκους 2,4 μέτρων, με συνέπεια το μπαλόνι να αρχίσει αμέσως να ξεφουσκώνει. Ο άγνωστος δράστης τέθηκε υπό κράτηση.



Το ύψους 6,1 μέτρων «μωρό Τραμπ», που εμφανίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως οργισμένο μωρό με πάνες και κινητό στο χέρι (υπαινιγμός για τις συνεχείς αναρτήσεις του στο Twitter) έγινε διάσημο ανά την υφήλιο από διαδηλωτές στο Λονδίνο τον περασμένο χρόνο.

'Baby #Trump' balloon slashed and deflated by knife wielding man in #Alabama pic.twitter.com/cY9k1Mcvn6