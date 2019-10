Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Άγκυρα στις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας περί εγκλημάτων πολέμου της Τουρκίας στη Συρία.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους αβάσιμους ισχυρισμούς στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με την επιχείρηση Πηγή Ειρήνης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Τονίζεται επίσης, ότι οι τουρκικές δυνάμεις επιχειρούν αποκλειστικά κατά μαχητών των κουρδικών οργανώσεων PYD/YPG, που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατικές. Διαβεβαιώνει επίσης, ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύουν άμαχοι.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, καλεί την Διεθνή Αμνηστία να επανεξετάσει την υπόθεση μέσω ανεξάρτητων διεθνών οργανισμών.

Press Release Regarding the Allegations in Amnesty International’s Report on Operation Peace Spring https://t.co/ddD5W2FheO