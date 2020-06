Την οργή της Άγκυρας έχει προκαλέσει το νέο βιβλίο του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ Τζον Μπόλτον. Στο βιβλίο, με τίτλο, "The Room Where It Happened", αποκαλύπτεται ότι ο Τούρκος ομόλογός του Τραμπ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ασκούσε αρκετά μεγάλη επιρροή στην πολιτική των ΗΠΑ στη Συρία και αλλού.



Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Άλτουν, ένας από τους κορυφαίους συνεργάτες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια σειρά αναρτήσεων του την Τετάρτη στο Twitter, έκανε λόγο για παραπλανητικές αναφορές όσον αφορά τις συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν.



«Θεωρούμε αξιόμεμπτο το γεγονός ότι πρώην αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν σοβαρές διπλωματικές συνομιλίες και προσπάθειες για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ συμμάχων όπως οι ΗΠΑ και η Τουρκία για τις εγχώριες πολιτικές τους ατζέντες», δήλωσε ο Φαχρετίν Άλτουν, «φωτογραφίζοντας» τον Μπόλτον.



Ο Αλτούν είπε ότι το βιβλίο του Μπόλτον περιλαμβάνει «μονόπλευρες» και «χειραγωγούμενες» απεικονίσεις των συνομιλιών του τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του.



«Είναι σαφές ότι οι στόχοι αυτών των εσφαλμένων χαρακτηρισμών και των ψευδών καθοδηγούνται από εσωτερικά πολιτικά ζητήματα καθώς και από προσωπικά κέρδη» υποστήριξε.



We are confident that the US-Turkey relationship will survive such efforts and even thrive at the end. President Erdogan will continue his frank, honest, and straightforward conversations with the US President Donald Trump.