Την οργή των αιγυπτιακών αρχών προκάλεσε η απαγωγή και κακοποίηση Αιγύπτιων υπηκόων στη Λιβύη από μισθοφόρους συμμάχους του Φαγέζ αλ Σάρατζ που πιθανότατα πρόσκεινται στον Ταγίπ Ερντογάν. Η κυβέρνηση Σίσι δέχεται πιέσεις από αιγύπτιους αξιωματούχους για την απέλαση του πρέσβη του Σάρατζ στο Κάιρο και την αντικατάστασή του με πρέσβη του Χαφτάρ.

Tα Ηνωμένα Έθνη προέτρεψαν την Τρίτη τις αρχές της Λιβύης στα δυτικά της χώρας να διερευνήσουν τις κατηγορίες «ότι δυνάμεις που έχουν συμμαχήσει με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA – Φαγέζ αλ Σάρατζ) με έδρα την Τρίπολη έχουν θέσει υπό κράτηση και έχουν κακοποιήσει μια ομάδα Αιγύπτιων εργατών».

«Η UNSMIL ανησυχεί για τη σύλληψη, την κράτηση και την κακομεταχείριση μεγάλου αριθμού Αιγύπτιων υπηκόων» στην πόλη Ταρχούνα, ανακοίνωσε η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη στο λογαριασμό της στο Twitter.

Κάλεσε τις τοπικές αρχές στην Τρίπολη να «διενεργήσουν άμεσα έρευνα για τις πράξεις που ενδεχομένως παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της Λιβύης βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την απαγόρευση βασανιστηρίων, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας».

Bίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε Αιγύπτιους εργάτες να στέκονται ξυπόλητοι στο ένα πόδι στην καυτή άμμο κρατώντας σηκωμένα τα χέρια τους. Οι Αιγύπτιοι κατηγορήθηκαν ότι υποστήριζαν τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης (LNA) του Χαλίφα Χαφτάρ, ανέφεραν αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Το βίντεο προκάλεσε τη μήνιν των Αιγυπτίων αξιωματούχων. «Δεν θα περάσει έτσι ελαφρά αυτό, και το αιγυπτιακό κράτος δεν επιτρέπει την επίθεση εναντίον των πολιτών του στο εξωτερικό», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η υπουργός μετανάστευσης της Αιγύπτου, Ναμπίλα Μακράμ.

Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο συνεδρίασε την Τρίτη για να συζητήσει ερώτημα που υπέβαλε ο βουλευτής Μοστάφα Μπάκρι στο Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα «γιατί ο πρέσβης της GNA ήταν ακόμα στο Κάιρο»..

Το GNA είναι «παράνομο» και παραβίασε «κατάφωρα» τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν οι πολιτοφυλακές του απήγαγαν 200 Αιγύπτιους κατοίκους στη Λιβύη και συνέχισαν να τους βασανίζουν και να τους αναγκάζουν να προσβάλουν το αιγυπτιακό έθνος και τον πρόεδρο, καθώς και το LNA και τον διοικητή του Χαλίφα Χαφτάρ είπε ο Μπάκρι.

«Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να απελάσουμε τον πρέσβη του GNA και να διορίσουμε έναν που συνιστάται από τον υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Abdul Hadi Al-Hweij, ο οποίος είναι μέλος της (σ.σ ελεγχόμενης από τον Χαφτάρ) νόμιμης κυβέρνησης που έχει λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης από το νόμιμο κοινοβούλιο της Λιβύης», συνέχισε ο βουλευτής .

