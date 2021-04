Οργή στις ΗΠΑ για βίντεο με ισχυρό λομπίστα όπλων να πυροβολεί ελέφαντα (vid)

Τα πλάνα, που γυρίστηκαν στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, χορηγός του οποίου ήταν η National Rifle Association, χρονολογούνται από το 2013 και τα έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα αμερικανικά μέσα The Trace και The New Yorker.