Τέσσερις άντρες συνελήφθησαν για την στυγερή δολοφονία μιας νεαρής κτηνιάτρου, που έχει σοκάρει τη χώρα πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις και πορείες διαμαρτυρίας.

India is a sick nation. They desperately need help. #RapeIndia https://t.co/K9MEssLLJn