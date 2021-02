Βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να βάζουν χειροπέδες και να χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού εναντίον ενός μαύρου κοριτσιού 9 ετών στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης έχει προκαλέσει νέο κύμα αγανάκτησης για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή της αστυνομίας Αντρέ Άντερσον, το κορίτσι, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν αποκαλυφθεί, είχε πάθει κρίση και απειλούσε να αυτοκτονήσει και να σκοτώσει τη μητέρα του.

Οι αστυνομικοί που εκλήθησαν στο σημείο του συμβάντος την Παρασκευή έβαλαν χειροπέδες στο κορίτσι και στη συνέχεια προσπάθησαν να το αναγκάσουν να μπει στο περιπολικό και χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού όταν αυτό αντιστάθηκε, σύμφωνα με το βίντεο που έχουν καταγράψει οι κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί και το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της πόλης χθες Κυριακή.

Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι ενήργησαν με αυτό τον τρόπο για να προστατεύσουν το κορίτσι και δήλωσαν ότι “αναγκάστηκαν” να του βάλουν χειροπέδες και να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού.

Rochester, NY: Police pepper spray a handcuffed 9 year old Black girl. The girl is clearly distressed and says "i want my dad." The female officer threatens pepper spray and the male officer says "just pepper spray her at this point" pic.twitter.com/xbkyIbajDv