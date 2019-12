Τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας προκάλεσε η απονομή του φετινού Νομπέλ Λογοτεχνίας στον Αυστριακό λογοτέχνη Πέτερ Χάντκε. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, δεξί χέρι του Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε το Σάββατο τη Σουηδική Ακαδημία να ανακαλέσει την απόφασή της κάνοντας μάλιστα λόγο για "αναίσχυντη απόφαση".



"Τη Δευτέρα, η Σουηδική Ακαδημία θα απονείμει το βραβείο λογοτεχνίας στον Πέτερ Χάντκε ο οποίος υποστηρίζει τον Μιλόσεβιτς και αρνείται τη γενοκτονία της Βοσνίας. Αυτή η αναίσχυντη απόφαση πρέπει ανακληθεί" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καλίν στο Twitter.



Ο υψηλόβαθμος τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι το βραβείο θα χρησιμεύσει "στην ενθάρρυνση νέων γενοκτονιών" διατυπώνοντας το ερώτημα: "Πώς μπορείτε να βραβεύετε κάποιον χωρίς ηθική συνείδηση και συναίσθηση ντροπής;!"



Η απονομή του Νόμπελ στον αυστριακό θεατρικό συγγραφέα, μυθιστοριογράφο και ποιητή ανακοινώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου. Η Σουηδική Ακαδημία τόνισε ότι “ύστερα από 50 χρόνια και πλέον, έχοντας δημιουργήσει μεγάλο αριθμό έργων διαφόρων ειδών, ο Πέτερ Χάντκε καθιέρωσε τον εαυτό του ως ένας από τους πλέον σημαίνοντες συγγραφείς στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο". Παράλληλα, έκανε λόγο "για ένα επιδραστικό έργο που με γλωσσολογική επινοητικότητα έχει εξερευνήσει την ολότητα και την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης εμπειρίας".



#NobelPrize laureate Peter Handke’s debut novel ‘Die Hornissen’ was published in 1966. Together with the play ‘Publikumsbeschimpfung’ (‘Offending the Audience’, 1969), he certainly set his mark on the literary scene.

On Monday @NobelPrize will give the Prize for Literature to Peter Handke who supports Milosevic and denies the Bosnian genocide.



This shameless decision must be reverted.



How can you award someone without moral consciousness and sense of shame?!



To encourage new genocides?!