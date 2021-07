Η επίθεση εναντίον ολλανδού δημοσιογράφου ειδικευμένου στο ρεπορτάζ για υποθέσεις ποινικής φύσης, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά από σφαίρες το βράδυ χθες Τρίτη στο Άμστερνταμ, είναι «σοκαριστική» και «αδιανόητη», τόνισε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Χάγη.

«Η επίθεση εναντίον του Πέτερ Ρ. ντε Βρις είναι σοκαριστική και αδιανόητη, είναι επίθεση εναντίον ενός θαρραλέου δημοσιογράφου και κατά συνέπεια επίθεση εναντίον της ελευθερίας του Τύπου, που είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία μας και για το κράτος του δικαίου μας», είπε ο κ. Ρούτε

Ο Ολλανδός διάσημος αστυνομικός ρεπόρτερ Πέτερ Ντε Βρις, γνωστός για τις έρευνες του που έχουν φέρει στο φως εγκλήματα του ολλανδικού υποκόσμου, πυροβολήθηκε σήμερα σε έναν δρόμο στο Άμστερνταμ και τραυματίστηκε σοβαρά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο Πέτερ Ντε Βρις πυροβολήθηκε στη Λάνγκε Λαϊντεσβαρστράτ», υπογράμμισε η ανακοίνωση της αστυνομίας, αναφερόμενη σε έναν δρόμο κοντά σε μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες πλατείες της πόλης. Ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε ένα τηλεοπτικό στούντιο λίγο νωρίτερα.

Μεταφέρθηκε σε ένα κοντινό νοσοκομείο σε «σοβαρή κατάσταση», τόνισε η αστυνομία η οποία κάλεσε αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

BREAKING: Footage of Dutch crime journalist Peter R. De Vries walking on the #Leidsedwarsstraat in Amsterdam moments before being shot in the head.#peterrdevries #devries #Amsterdam pic.twitter.com/VbfjhN93DC