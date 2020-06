Το γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο Reuters και αποτυπώνει το πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που πρέπει να λειτουργούν τα dance clubs λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Ολλανδία, είναι μια από τις ευρωπαϊκές χώρες, που μέτρησαν πολλούς νεκρούς λόγω της Covid 19, αλλά σταδιακά και εκεί αίρονται τα μέτρα της καραντίνας που είχαν επιβληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Και την ίδια στιγμή, που στην Ελλάδα, έπεσαν βαριά πρόστιμα σε beach bar της Μυκόνου, όπου έγινε πάρτι και παρατηρήθηκε μεγάλος συνωστισμός, στην Ολλανδία, στην πόλη Ναϊμέχεν, άνοιξε ξανά τις πόρτες του, το περασμένο Σάββατο, το dance club Doornroosje.

Αλλά εκεί όπως θα δείτε τα άτομα που είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν μια θέση στο event, όπου έπαιζαν DJs, έπρεπε να παραμείνουν καθισμένα σε καρέκλες, οι οποίες βρίσκονταν σε ασφαλή απόσταση η μία από την άλλη.

