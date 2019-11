Τζάμπα και βερεσέ τέθηκαν νωρίτερα σε συναγερμό οι ολλανδικές αρχές, όσον αφορά ενδεχόμενη αεροπειρατεία στο αεροδρόμιο του Σίπχολ του Άμστερνταμ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, και η πτήση με προορισμό τη Μαδρίτη αναμενόταν να πετάξει κανονικά αργότερα το βράδυ της Τετάρτης.



Kατά την επιβίβαση στο αεροσκάφος, ο κυβερνήτης του αεροπλάνου πάτησε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, κατά λάθος το κουμπί του συναγερμού που ενεργοποιεί τα πρωτόκολλα για κατάσταση αεροπειρατείας. Η αεροπορική εταιρεία Air Europa αναγνώρισε ότι ο συναγερμό είναι ψευδής αφού η αστυνομία εκκενώσει όλους τους επιβάτες.



Λίγα λεπτά μετά την εκκένωση, η ισπανική Air Europa, στην οποία ανήκει το αεροσκάφος, ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός «προκλήθηκε από λάθος». Ζητώντας συγγνώμη για το ψευδή συναγερμό, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι «τίποτα δεν έχει συμβεί» και πρόσθεσε ότι η πτήση θα αναχωρήσει «σύντομα» όπως είχε προγραμματιστεί.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.