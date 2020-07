Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε ένα κοντέινερ το οποίο είχαν μετατρέψει κιακοποιοί σε θάλαμο βασανιστηρίων για ανακρίσεις, καθώς ήταν εξοπλισμένο με οδοντιατρική καρέκλα για να δένουν επάνω τους κρατούμενούς τους και είχε ηχομόνωση για να μην ακούγονται οι κραυγές τους.

Looks like a scene from Breaking Bad - Dutch police discover sea containers converted into ‘torture chamber’ complete with dentist chair (and filmed the operation https://t.co/PQ1LunfFai) ICYM report on @bbcworldservice earlier #EncroChat pic.twitter.com/fV7px1ywCQ