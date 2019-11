"Σοβαρή κατάσταση" μέσα σε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ερευνούν οι ολλανδικές αρχές. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για το συμβάν αυτό, αλλά ολλανδικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ομηρία, με πληροφοριές να αναφέρουν ότι στην περιοχή καταφθάνουν οι ειδικές δυνάμεις της χώρας. Πολλά ασθενοφόρα, ένα ελικόπτερο και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο. Οι πληροφορίες για ομηρία είναι έως στιγμής ανεπιβεβαίωτες.

Το "περιστατικό" σημειώθηκε κατά την επιβίβαση επιβατών σε πτήση με προορισμό τη Μαδρίτη.

Οι φωτογραφίες που διαμοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν περιοχές του αεροδρομίου που έχουν αποκλειστεί με αστυνομικές ταινίες.

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT