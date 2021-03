Εδώ και εκατοντάδες χρόνια ακούγονται ιστορίες για τεράστιες μορφές σαν σκιές με καπέλα και μανδύες που στοιχειώνουν την ακτή της Καλιφόρνιας.

Οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι κοιτώντας στις κορυφές των βουνών Santa Lucia της Καλιφόρνια κατά το ηλιοβασίλεμα έχουν δει αυτές τις μορφές, ενώ μετά από λίγα λεπτά εξαφανίζονται.

Αυτές τις σκοτεινές φιγούρες τις ονόμασαν Dark Watchers (Σκοτεινοί Παρατηρητές) και λέγεται πως είναι ύψους 3 μέτρων και φορούν καπέλα και κάπες.

Εμφανίζονται κυρίως το απόγευμα, και σύμφωνα με ένα πρόσφατο άρθρο στο SFGate.com, οι επισκέπτες στην Καλιφόρνια τους έχουν δει να σκαρφαλώνουν στις βουνοκορφές εδώ και πάνω από 300 χρόνια.

