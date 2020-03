Η έξαρση του κορωνοϊού στην Ιταλία φαίνεται να ενώνει τον κόσμο περισσότερο.

Στη Σιένα οι κάτοικοι προσπαθούν να «ξορκίσουν» τον ιό με τραγούδια.

Ωστόσο, παραμένουν σε καραντίνα στα σπίτια τους, όπως διήγγειλε ο Κόντε, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα της θα είναι ορατά σε δύο εβδομάδες.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov