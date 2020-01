Η κάτοικοι της Ουχάν βίωσαν μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους, από τη μία στιγμή στην άλλη, εξαιτίας του κοροναϊού.

Ωστόσο, δεν το βάζουν κάτω και κάθε απόγευμα, όταν νυχτώνει δίνουν ένα... ιδιαίτερο «ραντεβού». Βγαίνουν στα μπαλκόνια τους, ανάβουν τα φώτα, τραγουδούν και φωνάζουν συνθήματα συμπαράστασης:

«Μείνε δυνατή Ουχάν, θα τα καταφέρουμε» ακούγονται να λένε στα περισσότερα βίντεο.

This is what it sounds like across #Wuhan tonight. In the city (of 11 million) that is effectively quarantined as the epicenter of the #coronarvirus, a social media message urged people to chant ‘Jiāyóu!’ from balconies & streets. It means, ‘keep going’. Have a listen: @NBCNews pic.twitter.com/yJSP0Cg5fK