Οι επίσημοι λογαριασμοί στο twitter της αμερικανικής προεδρίας παραδόθηκαν πριν λίγο στην νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Ο λογαριασμός @Potus στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πλέον συνοδεύεται με φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν με πρώτη ανάρτηση στο λογαριασμό δήλωση του νέου προέδρου: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο στην αντιμετώπιση των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε. Γι 'αυτό, σήμερα, πηγαίνω στο Οβάλ Γραφείο για να πιάσω κατευθείαν δουλειά αναλαμβάνοντας θαρραλέα δράση για άμεση ανακούφιση στις αμερικανικές οικογένειες».

The time to move forward is now. pic.twitter.com/IrUUu0bxGO