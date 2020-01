Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την ανάγκη επίτευξης εκεχειρίας στη Λιβύη, η οποία θα οδηγήσει σε μόνιμη συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, κατέληξαν οι ηγέτες που συμμετείχαν στη Διάσκεψη Κορυφής του Βερολίνου.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη συμφώνησαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη διαμάχη για την Λιβύη και πως πρέπει να γίνει σεβαστό το εμπάργκο όπλων, δήλωσε η Άγκελα Μέρκελ. Ανακοίνωσε ότι υπήρξε συμφωνία σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να υποστηριχθεί η εκκεχειρία στην Λιβύη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο γγ του ΟΗΕ είπε από την πλευρά του ότι οι όλες οι διεθνείς δυνάμεις δεσμεύθηκαν να απέχουν από παρεμβάσεις στον πόλεμο στην Λιβύη. Πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το Λιβυκό θα συνεχιστούν στην Γενεύη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο πλαίσιο της ενίσχυσεις των διεθνών προσπαθειών για την παρακολούθηση της εφαρμογής του εμπάργκο όπλών, αποφασίστηκε να συγκροτηθουν αρμόδιες επιτροπες στις αρχες Φεβροαυριου, στις οποίες θα κληθουν να συμμετασχουν και κρατη τα οποία δεν συμμετειχαν στη σημερινη Διασκεψη.

Για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Βερολίνου, θα ενημερωθούν αυριο Δευτέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχολιάζοντας τις αποφάσεις της συνόδου, αναλυτές της DW αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα γενικόλογο και θολό σχέδιο, του οποίου η εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τις πράξεις των εμπλεκομένων.

Πομπέο: Στο πλευρό της Λιβύης, για ένα μέλλον χωρίς βία και ξένες παρεμβάσεις

Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Λιβύης, καθώς εργάζεται για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς μέλλοντος, χωρίς βία και ξένη παρέμβαση, έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης του Βερολίνου.

Αναφερόμενος στη διάσκεψη, είπε πως είχε σήμερα στο Βερολίνο παραγωγικό διάλογο με τους ομολόγους του για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη Λιβύη.

Productive dialogue in #Berlin today with my counterparts focused on finding a political solution in #Libya. We stand with the Libyan people as they work to build a secure future, free from violence and foreign interference. pic.twitter.com/Zn2jCl17Qy