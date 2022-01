DW Όλιβερ Σάλετ

Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου

Ένας τυπικός απολογισμός για το Γκουαντάναμο, 20 χρόνια μετά τις πρώτες φυλακίσεις φερόμενων τρομοκρατών, είναι ο εξής: Ο Μοχαμεντού Οούλντ Σλαχί βρίσκονταν επί 14 χρόνια έγκλειστος στο αμερικανικό στρατόπεδο στην Κούβα. Βασανίζονταν επί 70 ημέρες, ανακρίνονταν επί 3 χρόνια 18 ώρες την ημέρα.

Σε βάρος του Σλαχί που πριν την φυλάκισή του κατοικούσε στη Γερμανία, διατυπώθηκαν υποψίες ότι διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στην τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα και αναμείχθηκε στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά αποδείξεις δεν βρέθηκαν ποτέ.

Στα 14 χρόνια που έμεινε έγκλειστος στο Γκουαντάναμο δεν δικάστηκε, ούτε καταδικάστηκε. Τελικά ο 50χονος σήμερα Μαυριτανός αφέθηκε ελεύθερος, αλλά δεν αποζημιώθηκε για τα τόσα χαμένα χρόνια.

Tuesday marks 20 years since the first detainees were taken to the new prison at the US military base in Cuba's Guantanamo Bay. Over the years, prisoners would be held and tortured without trial or charge pic.twitter.com/I539UzZ6iX

Η υπόθεση Σλαχί απασχολεί μέχρι και σήμερα την δικηγόρο του Νάνσι Ολάντερ. Πριν λίγο καιρό η περίπτωσή του έγινε κινηματογραφική ταινία.

Το «έγκλημα» του Σλαχί ήταν ότι βρέθηκε σε στρατόπεδο τρομοκρατών στο Αφγανιστών και ότι έλαβε τηλεφώνημα από το δορυφορικό τηλέφωνο του Οσάμα μπιν Λάντεν. Φυσικά όλα αυτά ρίχνουν σκιές στον Σλαχί, αλλά δεν επαρκούν για την άσκηση δίωξης. «Με το Γκουαντάναμο οι ΗΠΑ έχουν μετατραπεί σε χώρα που δεν σέβεται τις αρχές κράτους δικαίους» υποστηρίζει η Ολάντερ και κάνει λόγο για μια «καταστροφική κατάσταση».

Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους 13 κρατούμενος που χωρίς κατηγορητήριο κρατούνται ακόμη εκεί ενώ θα έπρεπε από καιρό να είχαν αφεθεί ελεύθεροι, αλλά και για τους φερόμενους δράστες της 11ης Σεπτεμβρίου, τους λεγόμενους «αιώνιους κρατούμενους» που μέχρι και σήμερα περιμένουν να δικαστούν, 20 χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Πλήρης έλλειψη κάθε έννοιας δικαίου

«Η έλλειψη αρχών δικαίου δεν είναι τυχαία. Ήταν στόχος της τότε κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους του νεότερου» υποστηρίζει η Δάφνη Εβιατάρ από τη Διεθνή Αμνηστία, βαθιά γνώστρια της κατάστασης στο αμερικανικό στρατόπεδο στην Κούβα «Δημιούργησαν επίτηδες μια φυλακή off-shore για να θέσουν εκτός ισχύος το σύστημα δικαίου των ΗΠΑ».

Έρευνα της οργάνωσης για την κατάσταση στο Γκουαντάναμο καταγγέλλει εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάμεσά τους είναι η χωρίς χρονικά όρια φυλάκιση, χωρίς διατύπωση κατηγορητηρίου και οι βασανισμοί των κρατουμένων. Βέβαια, επ' αυτού δεν υπάρχουν ανοιχτά προσβάσιμες πληροφορίες, αλλά η Εβιατάρ επικαλείται διάφορες έρευνες, μεταξύ αυτών και από την Επιτροπή Μυστικών Υπηρεσιών της αμερικανικής Γερουσίας, για τα βάναυσα βασανιστήρια δεκάδων ανδρών στο Γκουαντάναμο.

From inside the maximum security camp 5 in Guantanamo. The video was shot at 4.30am by journalists. The prisoners were not allowed to come out of their cell to pray and the journalists were never allowed to see them. #GITMO20 pic.twitter.com/Q2KG7wlHuH