Λιγότερος από τον μισό πληθυσμό του κόσμου (το 45,7%) ζούσε «σε δημοκρατία» το 2021, καθώς μόλις 21 χώρες από τις 165 που έχουν αυτό το καθεστώς έχουν «πλήρη δημοκρατία», ενώ το Αφγανιστάν χαρακτηρίζεται πλέον η λιγότερο δημοκρατική χώρα στον πλανήτη, σύμφωνα με μελέτη ινστιτούτου του ομίλου που εκδίδει το περιοδικό The Economist που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή της διεύθυνσης μελετών και αναλύσεων του ομίλου (Economist Intelligence Unit, EIU), ο «δείκτης δημοκρατίας» το 2021 έπεσε από το 5,37 το 2020 στο 5,28, με άλλα λόγια γνώρισε τη μεγαλύτερη υποχώρησή του από το 2010.

«Τα αποτελέσματα αντανακλούν τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας στη δημοκρατία και στην ελευθερία στον κόσμο για δεύτερη συναπτή χρονιά, της σημαντικής επέκτασης της εξουσίας του κράτους και της περιστολής των ατομικών ελευθεριών», επιχειρηματολογούν οι συγγραφείς της.

More than a third of the world’s population live under authoritarian rule while just 6.4% live in a full democracy, according to @TheEIU’s Democracy Index https://t.co/oeML3zYeek