Σε τρολάρισμα των τουρκικών δυνάμεων προχώρησε ο λογαριασμός του Twitter που απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του LNA (Λιβυκός Εθνικός Στρατός) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, αναρτώντας μάλιστα… και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.



"Αφού στόχευσαν κυψέλες και κοτόπουλα, τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχεύουν καρπούζια στη Λιβύη" αναφέρει χαρακτηριστικά, δείχνοντας βίντεο με… "διαμελισμένα" καρπούζια.



Σύμφωνα με το M.LNA ένα τουρκικό drone χτύπησε το πρωί φορτηγό με φορτίο καρπουζιών στην περιοχή Al-Qaryaat στη Δυτική Λιβύη.



After targeting beehives and chickens now #Turksih UAVs are targeting watermelon in #libya

😂 .pic.twitter.com/tl2oV9A5dz