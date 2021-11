Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έμεινε να παραπαίει όταν έχασε τα λόγια του κατά την ομιλία του στο συνέδριο της Συνομοσπονδίας Βρετανικής Βιομηχανίας (CBI) στο South Shields και ξεκίνησε να μιλάει για την «Πέπα το γουρουνάκι» σε επιχειρηματίες.

Έμεινε άφωνος για περίπου 20 δευτερόλεπτα καθώς έψαχνε το κείμενό του, μουρμουρίζοντας «συγχωρέστε με, συγχωρέστε με».

Στη συνέχεια ο Βρετανός πρωθυπουργός ρώτησε τους επιχειρηματίες αν είχαν επισκεφθεί ποτέ το θεματικό πάρκο «Peppa Pig World» λέγοντας «Είναι πολύ δικό μου μέρος. Έχει πολύ ασφαλείς δρόμους, πειθαρχία και δίνεται μεγάλη έμφαση στο νέο σύστημα μαζικής μεταφοράς".

"Forgive me... forgive me... forgive me"



Prime Minister Boris Johnson appears to lose his place whilst delivering a speech to the CBI



