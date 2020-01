Επιμέλεια: Χαρά Σώτα

Η είδηση της αποχώρησης του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από μέλη της βασιλικής οικογένειας, που έσκασε σαν βόμβα και έκανε το γύρω του κόσμου σε χρόνο ρεκόρ, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τον βρετανικό τύπο, ο οποίος υποστηρίζοντας το παλάτι και τη Βασίλισσα τους κατακεραυνώνει.

«Ποιοι νομίζουν ότι είναι;», ρωτάει με εριστικό τρόπο ο Πιρς Μόργκαν, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να τους αφαιρεθεί ο τίτλος του «Δούκα» και της «Δούκισσας του Σάσεξ». O βρετανικός τύπος και ο Μόργκαν συγκεκριμένα έχει υπάρξει αρκετά επιθετικός προς τη Μέγκαν. Ειδικά τώρα με την ανακοίνωση της αποχώρησης βγήκαν τα μαχαίρια, κάνοντας λόγο για «MEGXIT».

The taxpayer should not be paying a single penny to support Meghan & Harry’s new life as duty-free celebrities. Not. One. Penny. pic.twitter.com/GzALYVYCfs — Piers Morgan (@piersmorgan) January 9, 2020

Όπως αναφέρεται στη Daily Mail, ο Χάρι και η Μέγκαν αγνόησαν τις οδηγίες της Βασίλισσας να μην δημοσιεύσουν την απόφασή τους, κάτι που φαίνεται να εξόργισε ιδιαίτερα και τον πρίγκιπα Κάρολο και τον Ουίλιαμ.

Πολλοί είναι εκείνοι που τάχθηκαν υπέρ του να τιμωρηθούν με αφαίρεση των τίτλων τους, καθώς όπως φαίνεται θέλουν να έχουν τα προνόμια αλλά όχι τις υποχρεώσεις. Ο πρώην υπουργός Νόρμαν Μπέικερ δήλωσε πως θα έπρεπε οι ίδιοι να παραιτηθούν από τους τίτλους του Δούκα και της Δούκισσας και να επιστρέψουν τα 2,4 εκατ. λίρες που ξόδεψαν για την ανακαίνιση του Frogmore Cottage στους φορολογούμενους.

«Θέλουν και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο», είπε ο Μπέικερ συμπληρώνοντας πως δεν μπορείς να είσαι με το ένα πόδι μέσα στη βασιλική οικογένεια και με τον άλλο πόδι έξω.

I suspect #HarryandMeghan are just about to find out what it's really like when the press turn on them. The woke pair have created their own self fulfilling prophecy. *slow claps* pic.twitter.com/TSIRgeBzPc — My Friends call me T (@Tilly_TeaCup) January 9, 2020

Ο Μόργκαν υπήρξε ιδιαίτερα σκληρός με τους χαρακτηρισμούς του κατά του Χάρι και της Μέγκαν, αποκαλώντας τους «γελασμένους κλόουν» επειδή νομίζουν ότι μπορούν έτσι απλά να αποχωρήσουν από τα πριγκιπικά τους καθήκοντα.

Εκπρόσωπος της «The Sun» είπε πως η βασιλική οικογένεια είναι πολύ απογοητευμένη από τη στάση της Μέγκαν και του Χάρι, κάτι που εντείνει τη θεωρία ότι θα ξεκινήσει «πόλεμος» ανάμεσα στα βασιλικά μέλη. Η κίνηση αυτή «σπάει» το πρωτόκολλο.

Το παλάτι σε επίσημη ανακοίνωση, δήλωσε πως οι συζητήσεις με τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ είναι σε πολύ αρχικό στάδιο ακόμα.

Στα μέσα κοινωνικής οι θεωρίες συνομωσίας για την αιτία πίσω από την αποχώρηση δίνουν και παίρνουν. Ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν μετατραπεί σε περίγελο με ξεκαρδιστικά memes στα οποία αναφέρεται ότι ο πραγματικός λόγος που ήθελε να αποχωρήσει η Μέγκαν ήταν για να παίξει τον εαυτό της στη σειρά του Netflix «The Crown».

Harry: *has been treated like the black sheep his whole life*



Meghan: *been the subject of racist & sexist abuse since she arrived*



The Public: “WE DONT WANT OUR TAX MONEY GOING TO THEM!”#HarryandMeghan : Ok that’s it we’re off. Had enough of this shit.



The Public: pic.twitter.com/kqFGQG8jmF — Chelsea Crystina Clark (@chelscrystina) January 9, 2020

Πηγή: skai.gr