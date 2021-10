Τις καλές εποχές, τον αποκαλούσαν και «σωτήρα του χάλυβα». Ο γεννημένος στην Ινδία αλλά βρετανική υπηκοότητας βαρόνος των μετάλλων Σαντζίβ Γκούπτα αγόραζε χαλυβουργίες, ορυχεία, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και χυτήρια μετάλλων από την Αυστραλία έως την Τσεχία, σώζοντάς τα από αβέβαιο μέλλον, για να χτίσει μία αυτοκρατορία που 30.000 υπαλλήλους και 20 δισ. δολάρια σε ετήσιο τζίρο.

Όμως τώρα, ο Γκούπτα και η επιχειρηματική του αυτοκρατορία δίνουν μάχη για τη δική τους επιβίωση. Όπως αποδείχθηκε, τα χρήματα που επέτρεψαν τη μετεωρική του άνοδο στο παγκόσμιο επιχειρηματικό σκηνικό προήλθαν από την Greensill Capital, μία χρηματοοικονομική εταιρεία που κατέρρευσε τον Μάρτιο.

Τώρα, ο ινδικής καταγωγής μεγιστάνας αναζητά άλλες πηγές χρηματοδότησης, για να σώσει τον όμιλό του. Και την ίδια στιγμή, το Serious Fraud Office (SFO) της Βρετανίας ερευνά την εταιρεία του, GFG Alliance και τις σχέσεις της με την Greensill για απάτη, παράνομο trading και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Όμως ο ίδιος ο Γκούπτα δεν πτοείται. Όπως ισχυρίζεται, δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Είναι απλά το θύμα μιας κακής συγκυρίας, καθώς η πανδημία μείωσε τη ζήτηση για χάλυβα και έπληξε τον βασικό του χρηματοδότη. Με την καλή πίστη των πιστωτών και των κυβερνήσεων, θα μπορέσει αυτή τη φορά να σώσει και τη δική του επιχείρηση, πιστεύει.

Και συνεχίζει κανονικά την υπερπολυτελή ζωή του, ανάμεσα στο Ντουμπάι, όπου είναι και η έδρα του, και τα πανάκριβα σπίτια που έχει αγοράσει ανά τον πλανήτη.

Μάλιστα όπως αποκάλυψαν οι Financial Times, τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε, μαζί με μεγάλη συνοδεία στη Μύκονο, για να γιορτάσει τα 50α γενέθλιά του.

Sanjeev Gupta's biz may owe $5bn+, but that didn't stop the steel baron celebrating his 50th birthday in style.



He jetted into Mykonos on his private helicopter for a lavish multi-day bash. Exclusive photos and story w/ @sylviapfeifer & @Michael_Poolerhttps://t.co/GQXKRTTpcH pic.twitter.com/6QKQDS0qsZ