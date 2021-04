Κατακραυγή και απ’ το Χόλιγουντ για την απόφαση του Ρετζέπ Ερντογάν να αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Ο «πολύς» αμερικανός συγγραφέας σεναριογράφος και παραγωγός του Game of Thrones Τζορτζ Ρ. Μάρτιν, έστειλε μήνυμα στην Τουρκία σχετικά με την απόσυρση της χώρας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης με προεδρική απόφαση του Ερντογάν.



Ο Μάρτιν «συμμάχησε» δε με την Τουρκικής καταγωγής ηθοποιό Σιμπέλ Κεκιλί η οποία είχε παίξει στο «Παιχνίδι του Θρόνου» σε μήνυμα στο ιστολόγιό του.



«Η αγαπητή μου φίλη Σιμπέλ Κεκιλί - Σάε, για όλους εσάς τους οπαδούς του Game of Thrones της HBO – μού έστειλε πρόσφατα ιμέιλ για να με ειδοποιήσει για κάποια θλιβερά νέα από την Τουρκία. (Η Σιμπέλ έχει γεννηθεί στη Γερμανία, αλλά είναι τουρκικής καταγωγής). Η Τουρκία, υπό το καθεστώς Ερντογάν, αποχώρησε επίσημα από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που καταπολεμά τη βία κατά των γυναικών».

Αναρτώντας στο ιστολόγιό του ένα σύνδεσμο του CNN International για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις πρόσφατες εξελίξεις στη γείτονα, πρόσθεσε: «Η ίδια η Σιμπέλ έχει από πρώτο χέρι γνώση του τι σημαίνει να βιώνει τη βία και υπήρξε από καιρό υπέρμαχος της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο μια καταπληκτική ηθοποιός (έδωσε στη Σάε ένα βάθος που ο χαρακτήρας δεν είχε ποτέ στα βιβλία μου), αλλά μια πολύ γενναία γυναίκα και μια αληθινή ηρωίδα. Την θαυμάζω πάρα πολύ για όλα όσα έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει. Και θα ήθελα να επαναλάβω το μήνυμά της στις γυναίκες και τα κορίτσια της Τουρκίας: Selam Ve Sevgiler (Χαιρετισμούς και πολλή αγάπη)».



«Μείνετε δυνατές» καταλήγει ο αμερικανός συγγραφέας, παραθέτοντας και ένα emoji που αναφέρει «τρέχουσα διάθεση: αποφασισμένος».

Λέγεται ότι «η πένα είναι πιο δυνατή από το σπαθί» και ο διάσημος συγγραφέας πήρε το δικό του σπαθί...

My dear friend Sibel Kekilli emailed me recently to alert me to some distressing news out of Turkey...https://t.co/wuSFuYBdv9