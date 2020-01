Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι υπέγραψε σήμερα τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαιρετίζοντας "ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία" της χώρας του.

Έπειτα από τρία χρόνια πολιτικής κρίσης στη Βρετανία, μετά το δημοψήφισμα του 2016, το Brexit θα πρέπει να επικυρωθεί τώρα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που προβλέπεται να γίνει την επόμενη Τετάρτη. Η αποχώρηση είναι προσδιορισμένη για τις 23.00 (ώρα Λονδίνου) της 31ης Ιανουαρίου.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is